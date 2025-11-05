Άγκυρα: «Καμία δέσμευση στη χρήση των Eurofighter – Αν χρειαστεί θα επιχειρούν και στο Αιγαίο»

Η Άγκυρα διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Γερμανία να έχει εγκρίνει την πώληση των Eurofighter με τον όρο να μη χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου μέλους του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Murat Yetkin στο Yetkin Report, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απαντά πως δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να αποδεχθεί οποιουδήποτε είδους όρο ή δέσμευση για τη χρήση των νέων μαχητικών.



Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι παράλογη ακόμη και η συζήτηση ότι η χώρα έδωσε εγγυήσεις στη Γερμανία ή σε άλλο εταίρο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.



Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον Yetkin, πως η Άγκυρα θεωρεί ότι τα Eurofighter θα μπορούν να επιχειρούν και στο Αιγαίο, στο πλαίσιο αποστολών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θα έχουμε πλήρη έλεγχο του λογισμικού»

Το τουρκικό υπουργείο επισημαίνει επίσης πως η χώρα θα έχει πλήρη άδεια για κάθε είδους παρέμβαση και ενσωμάτωση λογισμικού και οπλισμού στα Eurofighter, όπως είχε συμβεί και με τα F-16. «Θα έχουμε άδεια για κάθε είδους λογισμική και οπλική ενσωμάτωση στα αεροσκάφη», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ.

Και οι Meteor στο πακέτο

Όπως αποκαλύπτεται, η συμφωνία περιλαμβάνει και τους Meteor – πυραύλους αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας (Beyond Visual Range). Αν και η Ελλάδα φέρεται να έχει εκφράσει αντιρρήσεις, οι ίδιες πηγές στην Άγκυρα αναφέρουν πως «θα υπάρχουν και Meteor και άλλα βλήματα» στο οπλοστάσιο των νέων Eurofighter.

Διαφορά στο κόστος: 8 δισ. λίρες λέει το Λονδίνο, 5,4 δισ. η Άγκυρα

Αναφορικά με τη μεγάλη διαφορά στα ποσά που ανακοινώθηκαν για τη συμφωνία – 8 δισ. λίρες σύμφωνα με το Λονδίνο και 5,4 δισ. κατά την Άγκυρα – το τουρκικό υπουργείο εξηγεί ότι η δική του εκτίμηση αφορά αποκλειστικά την αγορά των 20 αεροσκαφών, του εξοπλισμού αποστολής, των πυραύλων και των πυρομαχικών, ενώ η βρετανική πλευρά υπολογίζει και την ευρύτερη οικονομική συνεισφορά της συμφωνίας, όπως θέσεις εργασίας και μελλοντικά συμβόλαια υποστήριξης.

Η επιλογή Eurofighter ως «αναγκαστική λύση»

Η Άγκυρα προχώρησε στην επιλογή των Eurofighter μετά την αποπομπή της από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, επισημαίνει ο Murat Yetkin.



Σύμφωνα με την ανάλυσή του, αν η Τουρκία δεν είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα, σήμερα ίσως να συμμετείχε στην παραγωγή των F-35, αντί να αναζητά ενδιάμεση λύση μέχρι την ένταξη του εγχώριου μαχητικού KAAN στην Πολεμική της Αεροπορία.