Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να επιστρέψει στη Ρωσία τους S-400 για να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ

Την επιστροφή του αντιαεροπορικού συστήματος S - 400 φέρεται να ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Ρώσο ομόλογό του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που επικαλείται το Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα.

Όπως μάλιστα υπενθυμίζεται στο δημοσίευμα το οποίο επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές, ανάλογες συζητήσεις είχαν διεξαχθεί και στο παρελθόν μεταξύ αξιωματούχων των δυο χωρών.

Ωστόσο, από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αρνείται ότι έγινε μια τέτοια προσφορά.

Θέλει να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ

Μια τέτοια περίπτωση δείχνει ότι η Τουρκία φαίνεται πως θέλει να εξομαλύνει τις τεταμένες σχέσεις τις με τη Ουάσιγκτον και να διεκδικήσει ξανά το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει και την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στη Ρωσία. Μια επιλογή είναι ένα είδος συμψηφισμού από την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ πιέζουν εδώ και χρόνια την Άγκυρα να επιστρέψουν το οπλικό σύστημα, η αγορά του οποίου οδήγησε σε αμερικανικές κυρώσεις και στην απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 το 2019.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πιο κοντά στο να παραχωρήσει το αντιαεροπορικό σύστημα, ενώ προέβλεψε ότι το ζήτημα θα λυθεί σε 4-6 μήνες.