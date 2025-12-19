Συγκινητική έκπληξη από δημοσιογράφο: Πρόταση γάμου στην συνέντευξη τύπου του Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώθηκε μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Ο δημοσιογράφος Κίριλ Μπαζάνοφ, φορώντας κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας μια πινακίδα με την επιγραφή «Θέλω να παντρευτώ», κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Ρώσου ηγέτη και να κάνει την πολυπόθητη πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

«Ξέρω ότι η κοπέλα μου παρακολουθεί τη συνέντευξη Τύπου αυτή τη στιγμή. Ολέτσκα, παντρέψου με!» είπε, προκαλώντας το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

A lighthearted moment unfolded at President #VladimirPutin’s annual news conference when a journalist from #Russia’s Yekaterinburg surprised the audience with a marriage proposal. Kirill Bazhanov, who had caught #Putin’s attention earlier with a sign reading “I want to marry,”… pic.twitter.com/7jQWglGYvZ — News9 (@News9Tweets) December 19, 2025

Αργότερα, ο Μπαζάνοφ, ο οποίος συνέχισε την εργασία του και έθεσε ερώτηση για το υψηλό κόστος ζωής στη Ρωσία, περίμενε την απάντηση για την πρόταση γάμου του.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι οικοδεσπότες διέκοψαν τον Πούτιν για να ανακοινώσουν τα ευχάριστα νέα: Η Ολέτσκα είχε απαντήσει θετικά! Η αίθουσα γέμισε με χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς.

Ο Πούτιν, αν και δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να παραστεί στον γάμο, προσφέρθηκε να οργανώσει μια «συλλογή χρημάτων» για το ζευγάρι: «Ο Κίριλ μόλις αναφέρθηκε στις υλικές συνθήκες των νέων οικογενειών. Aυτό είναι σωστό, ένας άντρας πρέπει να είναι κουβαλητής. Τώρα θα περάσουμε το καπέλο και θα μαζέψουμε όσα χρειάζονται για τον γάμο» δήλωσε με χιούμορ.

Η ιδιαίτερη αυτή στιγμή, ανάμεσα σε συζητήσεις για την οικονομία και τις προκλήσεις στη Ρωσία, πρόσφερε στους παρευρισκόμενους μια γεύση από προσωπική χαρά και συγκίνηση.