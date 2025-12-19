«Ληστεία» - Μύδροι Πούτιν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί στο θέμα της Ουκρανίας, στην καθιερωμένη απολογιστική συνέντευξη Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη και πρόθυμη «να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», ενώ εξαπέλυσε μύδρους κατά της ΕΕ προειδοποιώντας ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις».

Αν και η Σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το συγκεκριμένο θέμα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι αν όντως ληφθεί τέτοια απόφαση, θα υπάρξουν συνέπειες. «Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε.



Για μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνιούσε για το αν θα αξιοποιούσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είχε παγώσει μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε σχεδόν 250 δισεκατομμύρια δολάρια.



Ωστόσο, μετά από συνομιλίες που διήρκεσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συναίνεση και κατέφυγαν σε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αντί να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι θα δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και του στρατού της έως το 2027.



Αμετακίνητος για τον πόλεμο στην Ουκρανία



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ρωτήθηκε και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Είπε ότι η Ουκρανία «αρνείται να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα» και δεν είναι έτοιμη να συζητήσει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν σηματοδοτεί την απροθυμία για συμβιβασμό λέγοντας ότι «οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση» πρέπει να εξαλειφθούν, με το οποίο εννοεί τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή το 2022.

Διευκρίνισε ότι μια ειρηνευτική διευθέτηση πρέπει να «βασίζεται στις αρχές» που παρουσίασε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας τον Ιούνιο του 2024.



Σε αυτήν την ομιλία, όπως σημειώνει το CNN, ο Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ και να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.



Αφού είπε ότι η Ρωσία θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά, ο Πούτιν δήλωσε στη συνέχεια ότι τα ρωσικά στρατεύματα «προχωρούν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή».



Ανέφερε πολλές πόλεις και χωριά που ισχυρίστηκε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ήταν κοντά στην κατάληψη, συμπεριλαμβανομένου του Κράσνι Λιμάν στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ.