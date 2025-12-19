Σύνοδος Κορυφής: Συμβιβασμός πίεσης για 90 δισ. στην Ουκρανία - Μητσοτάκης: Ήταν η ενδεδειγμένη λύση

Σε συμφωνία για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία κατέληξαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καλυφθούν οι στρατιωτικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποτυχία να υπάρξει συναίνεση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η Κομισιόν είχε προτείνει να αξιοποιηθούν ως εγγύηση χρηματοδότησης.

«Έχουμε συμφωνία. Η απόφαση για παροχή στήριξης 90 δισ. ευρώ εγκρίθηκε. Δεσμευτήκαμε, υλοποιήσαμε», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από δανεισμό στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ, επιλογή που –σύμφωνα με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ– απέτρεψε «χάος και διχόνοια» εντός της Ένωσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ουκρανία θα κληθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, προσθέτοντας ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εάν η Μόσχα δεν αποζημιώσει το Κίεβο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 135 δισ. ευρώ για να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη τα επόμενα δύο χρόνια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε ότι η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι «ηθική, δίκαιη και νόμιμη».

Η συμφωνία δεν επηρεάζει τις οικονομικές υποχρεώσεις Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Τσεχίας, που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Μητσοτάκης: Ήταν η ενδεδειγμένη λύση



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του, τόνισε πως η απόφαση ήταν «η ενδεδειγμένη λύση λόγω της συνθετότητας του εγχειρήματος» τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη έδωσε το μήνυμα ότι βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο πρωθυπουργός πάντως εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι δύσκολες καθώς υπάρχουν χώρες που δεν πρόκειται να δεχθούν περικοπές σε προγράμματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη».



Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Αυτό το οποίο επί της αρχής έχει συμφωνηθεί είναι η βασική αρχιτεκτονική του αλλά δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση ακόμα πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πώς αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα είναι βέβαιο και αυτό διαφάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση, είναι ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, θα τους χαρακτήριζα φίλους της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούνε περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όμως εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες, η κυπριακή προεδρία η οποία αναλαμβάνει σε δώδεκα μέρες από τώρα θα παρουσιάσει εικάζω τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε στο επόμενο δημοσιονομικό πολυετές πλαίσιο».



