Μητσοτάκης για αγρότες: Δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν μαξιμαλισμό

Ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τα ξημερώματα της Παρασκευής και μετά από τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχολίασε τη νέα άρνηση των αγροτών να συναντηθούν μαζί του αποφασίζοντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «κάποιους αγρότες που αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις της κυβέρνησης«, επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να κάνει διάλογο μαζί τους, ξεκαθάρισε όμως πως δεν μπορούν να γίνουν δεκτά μαξιμαλιστικά αιτήματα που αντιβαίνουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Προς την κατεύθυνση αυτή, πέταξε το μπαλάκι και προς την αντιπολίτευση ενόψει της σημερινής ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:



«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε «ναι» στο διάλογο λέμε όμως «όχι» - με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο – στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματά. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο ότι η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα γιατί είναι ήδη 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους παραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».