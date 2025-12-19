Αγροτικά αιτήματα: Οι 20 λύσεις και οι 7 «κόκκινες γραμμές» της Κυβέρνησης

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση αποσαφηνίζει τη στάση της απέναντι στα 27 συνολικά αιτήματα των αγροτών. Από αυτά, 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία για την εξεύρεση λύσης, ενώ 7 παραμένουν εκτός συζήτησης, καθώς προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες ή δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση και να τερματιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση προχωρά σε κινήσεις που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη θωράκιση του κλάδου από φυσικές καταστροφές.

Τα 16 αιτήματα που έχουν ικανοποιηθεί

Επιστροφή υπεξαιρεθέντων ποσών ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για την επιστροφή τους στους πραγματικούς παραγωγούς μόλις τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις.

Καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων: Έχουν ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025 και επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκατ. έως το τέλος του έτους.

Ολοκλήρωση έργων υποδομής: Σε εξέλιξη έργα ύψους 600 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 (Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κ.α.).

Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ: Προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό για την κάλυψη του 100% της ζημιάς.

Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο: Αποτελεί το βασικό αίτημα της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε μικρά χωράφια: Έχει θεσμοθετηθεί σχετική ρύθμιση για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων και οι πληρωμές γίνονται κανονικά.

Έλεγχοι για παράνομες ελληνοποιήσεις: Οι έλεγχοι έχουν ήδη εντατικοποιηθεί.

Πάγωμα οφειλών (ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, Τράπεζες): Ισχύει ήδη για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

Πόροι νέας ΚΑΠ: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται στις Βρυξέλλες για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αποζημίωση για θανατώσεις λόγω ευλογιάς: Η αποζημίωση ανέρχεται έως τα 250 €, ποσό που είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

Ανασύσταση κοπαδιών: Υπάρχει δέσμευση για πλήρη στήριξη μόλις εκριζωθεί η ευλογιά.

Αναστολή πληρωμών σε ΔΕΚΟ και ταμεία: Έχει ήδη νομοθετηθεί αναστολή έως τις 31/12/2026 για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά.

Άμεση πληρωμή κτηνοτρόφων: Διατέθηκαν 187 εκατ. ευρώ και ανακοινώθηκαν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ.

Ένταξη μελισσοκομίας σε επενδυτικά προγράμματα: Προβλέπεται στα Σχέδια Βελτίωσης και στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελισσοκομίας: Το μητρώο υφίσταται ήδη.

Αναπλήρωση εισοδήματος μελισσοκόμων: Εγκρίθηκαν 11,8 εκατ. ευρώ και προγραμματίζεται ανακατανομή άνω των 21 εκατ. ευρώ.

Τα 4 αιτήματα υπό επεξεργασία ή συζήτηση για επίλυση

Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής: Η κυβέρνηση εξετάζει ρεαλιστικές προτάσεις, πέραν των ήδη θεσμοθετημένων μειώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Μείωση τιμής αγροτικού ρεύματος (στα 7 λεπτά): Η ΔΕΗ επεξεργάζεται πρόταση για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής για τους παραγωγούς.

Επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία: Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται την ψηφιακή εφαρμογή του μέτρου.

Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής: Συζητούνται λύσεις αυτοματοποίησης για να γίνει η εφαρμογή myDATAapp πιο φιλική προς τον χρήστη.

Οι 7 «κόκκινες γραμμές»

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας ή λόγω δεσμεύσεων στην ελεύθερη αγορά και την ΕΕ.

Μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Το αίτημα να μην μεταφερθεί απορρίπτεται, καθώς η μεταφορά σε ανεξάρτητη αρχή διασφαλίζει την αξιοπιστία των επιδοτήσεων.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές: Δεν υφίστανται στην ελεύθερη αγορά. Τον ρόλο αυτό παίζουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Αδύνατη, καθώς αποτελεί λειτουργικό κανόνα σε όλη την ΕΕ.

Αναπλήρωση Εισοδήματος κάτω του κόστους: Προσκρούει στη βασική αρχή της ΚΑΠ και ενέχει κινδύνους διπλής χρηματοδότησης.

Διακοπή Εισαγωγών: Σε μια ελεύθερη αγορά, οι εισαγωγές ρυθμίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση.

Διπλασιασμός Αγροτικών Συντάξεων: Δημοσιονομικά ανέφικτο, καθώς το κόστος αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ.

Εμβολιασμός κατά της Ευλογιάς: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ, ενώ αντιτίθεται η επιστημονική κοινότητα λόγω επιπτώσεων στις εξαγωγές (π.χ. Φέτα).