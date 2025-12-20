Άνοιξαν τα διόδια οι αγρότες και μοίρασαν προϊόντα: «Ευχαριστούμε τους πολίτες» - Μένουν στα μπλόκα

Σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Στη Λάρισα οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους. Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο την Κυριακή.

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στο τελωνείο της Εξοχής - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών στο τελωνείο της Εξοχής έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.



Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.



Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Κλειστή και στα δύο ρεύματα η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στα διόδια των Μαλγάρων

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.



Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.



Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.