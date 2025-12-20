Μήνυμα Τσιάρα στους αγρότες: Ικανοποιείται το αφορολόγητο στη μάνικα, στο τραπέζι το μειωμένο ρεύμα

Για μια δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» και πρόσθεσε για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών για έναν παραγωγικό διάλογο.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.



Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Ενίσχυση μέσω του ΕΛΓΑ

Ο υπουργός υπογράμμισε τη γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.



Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Προσέγγιση διαλόγου και πολιτική βούληση

Παρά τη διαφωνία κάποιων αγροτών να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ο υπουργός επαναβεβαίωσε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

