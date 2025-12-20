Παρέμβαση εισαγγελέα για το άνοιγμα των διοδίων από αγρότες στα Ιωάννινα - Σχηματίζεται δικογραφία

Εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε από τον αρμόδιο εισαγγελέα η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα από την Τροχαία Ιωαννίνων, σχηματίζεται δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας. Παρών στην κινητοποίηση ήταν και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν

Οι αγρότες έχουν δηλώσει αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι θα διευκολύνουν όσους ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών. Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε νωρίτερα πως το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί και επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο. Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι πράξη ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Αποκλεισμός του Προμαχώνα

Οι αγρότες προχώρησαν σήμερα Σάββατο στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά.

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα. Στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων.