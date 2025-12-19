Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό τάνκερ νότια της Κρήτης - Για πρώτη φορά σε ουδέτερα νερά

Εκτός ουκρανικών και ρωσικών συνόρων μεταφέρεται η πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες, με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) να δηλώνει ότι έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στα νερά της ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με το BBC, πηγή από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας τονίζει ότι το τάνκερ που χτυπήθηκε λέγεται Qendil και πλέει με σημαία Ομάν.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνονται μια σειρά από εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία του πλοίου, οι οποίες πραγματοποιούνται από χτυπήματα μέσω drones.

Η SBU δήλωσε στο BBC ότι αυτή ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση σε ουδέτερα ύδατα.

Τα δεδομένα τοποθεσίας που μεταδόθηκαν από το Qendil το τοποθετούν 96 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης και η επιχείρηση φαίνεται να έγινε σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Η θέση του πλοίου νότια της Κρήτης, όπως καταγράφεται στο χάρτη της υπηρεσίας Marine Traffic το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου. Πηγή: Marine Traffic

Το πετρελαιοφόρο φέρεται να ήταν άδειο και δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν είναι πλέον σε κατάσταση «να εκπληρώσει την αποστολή του».

Τα δεξαμενόπλοια που αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, είναι πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, βοηθούν τη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Όπως δείχνει η πλατφόρμα Marine Traffic, το δεξαμενόπλοιο εισήλθε στη Μεσόγειο από τη Διώρυγα του Σουέζ στις 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard Tech, το πλοίο έκανε αναστροφή χθες το βράδυ νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτό συνδέεται με το ουκρανικό χτύπημα.

‼️‼️🇷🇺🇴🇲—-Ukraines SBU and likely NATO have just struck an Oman flagged tanker en route from Sikka Port in India, leaving only days ago, to Ust-Luga Port in Russia.



The tanker, QENDIL, was allegedly empty at the time of the strike which occurred just south-east of Greece.



This… pic.twitter.com/cLIt9yJzoI — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 19, 2025

Το Qendil βρισκόταν καθ' οδόν προς το ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα από το ινδικό λιμάνι Σίκκα, σύμφωνα με στοιχεία του MarineTraffic. Η Ινδία είναι σημαντικός καταναλωτής του ρωσικού πετρελαίου, αν και έχει αντιμετωπίσει πιέσεις από τον Τραμπ να περιορίσει τις αγορές της για να μειώσει τα έσοδα από το ρωσικό πετρέλαιο, τα οποία η Ουκρανία λέει ότι τροφοδοτούν τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Ρωσίας.

«Έβγαζαν χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Η Ρωσία χρησιμοποιούσε το Qendil «για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να κερδίζει χρήματα που πήγαιναν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας», ανέφερε η πηγή της SBU, σύμφωνα με το Business Insider.

«Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει και θα τον νικήσει οπουδήποτε στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε.

Από τον Αύγουστο η Ουκρανία έχει εντείνει τη χρήση επιθέσεων με drones μεγάλης εμβέλειας για να στοχεύσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει μια βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Ενώ η εκστρατεία αρχικά επικεντρώθηκε σε χερσαίες εγκαταστάσεις, το Κίεβο την επέκτεινε πρόσφατα σε θαλάσσιους στόχους. Η επέκταση των επιχειρήσεων στη θάλασσα φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια μετατόπιση στη στρατηγική του Κιέβου, καθώς συνεχίζει να πιέζει τους διεθνείς εταίρους του να είναι πιο επιθετικοί στην καταπολέμηση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου.

Πούτιν: «Θα απαντάμε σε όλες τις επιθέσεις»

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα Παρασκευή (19/12), ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια.

«Αυτό δεν θα διαταράξει κανέναν ανεφοδιασμό, αλλά θα δημιουργήσει πρόσθετη απειλή», τόνισε ο Πούτιν και πρόσθεσε: «Θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά μας».

Ανέφερε μάλιστα ότι τα αντίποινα της Ρωσίας «δεν συγκρίνονται» με αυτά του Κιέβου.

«Ό,τι βλάπτει τις πολιτικές υποδομές, όχι τους μαχητές, τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες, είναι φυσικά άξιο της πιο ισχυρής καταδίκης. Η απάντησή μας θα ακολουθεί πάντα», υπογράμμισε ο Πούτιν.