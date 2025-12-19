Ανησυχία στη Δύση για τις πραγματικές βλέψεις του Πούτιν-Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προειδοποιούν

Οι αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία, δήλωσαν έξι πηγές που γνωρίζουν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ακόμη και καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν τερματισμό του πολέμου που θα άφηνε τη Ρωσία με πολύ λιγότερα εδάφη.

Οι αναφορές παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που σκιαγράφησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ειρηνευτικοί διαπραγματευτές του για την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση. Η πιο πρόσφατη αναφορά χρονολογείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις αρνήσεις του Ρώσου ηγέτη ότι η Μόσχα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή του το 2022. Συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις των Ευρωπαίων ηγετών και των υπηρεσιών πληροφοριών ότι επιθυμεί όλη την Ουκρανία και εδάφη κρατών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις πηγές.



«Οι πληροφορίες πληροφοριών ήταν πάντα ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters ο Μάικ Κουίγκλεϊ, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι' αυτό. Οι Πολωνοί είναι απόλυτα πεπεισμένοι γι' αυτό. Οι χώρες της Βαλτικής νομίζουν ότι είναι οι πρώτες».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, των επαρχιών που αποτελούν την βιομηχανική καρδιά του Ντονμπάς, τμημάτων των επαρχιών Ζαπορίζια και Χερσώνα και της Κριμαίας, της στρατηγικής χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας.



Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Κριμαία και οι τέσσερις επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντόνετσκ που ελέγχουν στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ένα αίτημα που απορρίπτουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ουκρανοί.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χωρίς να αναφερθεί στις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών. Το Γραφείο του Διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών, η CIA και η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς για σχολιασμό.



Οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ - ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ - διαπραγματεύονται εδώ και εβδομάδες το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν σημειώσει πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ζητήματα του εδαφικού.Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Παρασκευή με Ουκρανούς διαπραγματευτές στο Μαϊάμι και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.



Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης κατέληξαν σε ευρεία συναίνεση τη Δευτέρα σε συνομιλίες στο Βερολίνο σχετικά με αυτό που τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι αποτελούν ισχυρές εγγυήσεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.



Μία πηγή και ένας διπλωμάτης δήλωσαν ότι αυτές οι εγγυήσεις εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Αλλά άλλοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι εξακολουθούν να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών.



Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι εγγυήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλέπουν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας στις γειτονικές χώρες και στην Ουκρανία, μακριά από τις γραμμές του μετώπου, για να βοηθήσουν στην απόκρουση οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.



Ο στρατός της Ουκρανίας θα περιοριστεί στις 800.000, ανέφερε η πηγή. Ωστόσο, αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ρωσία επιδιώκει ένα χαμηλότερο όριο, στο οποίο οι Αμερικανοί είναι ανοιχτοί.



Οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη και το πακέτο θα επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, ανέφεραν. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, το σχέδιο της Ουάσιγκτον θα περιλαμβάνει επίσης αεροπορικές περιπολίες με την υποστήριξη των ΗΠΑ πάνω από την Ουκρανία.



Ο Ζελένσκι την Πέμπτη φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με τις προτάσεις, λέγοντας «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να βρω απάντηση: Τι θα κάνουν στην πραγματικότητα αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας;». Και είναι βαθιά αβέβαιο εάν ο Πούτιν θα συμφωνήσει με τέτοιες εγγυήσεις, καθώς έχει επανειλημμένα απορρίψει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Μόσχα προωθεί εδαφικές απαιτήσεις

Ο Πούτιν την Παρασκευή δεν πρότεινε συμβιβασμούς, αν και δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι ήταν έτοιμος να συζητήσει για την ειρήνη. Είπε ότι οι όροι του θα πρέπει να τηρηθούν, καθώς οι δυνάμεις του έχουν προωθηθεί 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.300 τετραγωνικά μίλια) φέτος. Δεν είναι σαφές πώς απάντησαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στα αιτήματα του Πούτιν. Ο Witkoff έχει προηγουμένως υποστηρίξει ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις τέσσερις επαρχίες και την Κριμαία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Πούτιν μπορεί να μην είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί με λιγότερα από τον αρχικό του στόχο, την κατάκτηση της Ουκρανίας. «Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία ή αν ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που έχει πει ανοιχτά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου. «Ξέρουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους».

Στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μίλησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Aπαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο κατά πόσο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν την συμφωνία ειρήνης σε κάποια από τις δυο εμπόλεμες πλευρές, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίστηκε κατηγορηματικός δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να επιβάλουν μια συμφωνία σε καμία πλευρά προσθέτοντας ωστόσο ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας». Μάλιστα ανέφερε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Ζελένσκι: Η Ρωσία θα στοχοποιήσει την Πολωνία εάν ηττηθεί η Ουκρανία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Παρασκευή ενισχυμένη ενότητα μεταξύ της Ουκρανίας και της συμμάχου της Πολωνίας, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να στοχοποιήσει τη Βαρσοβία εάν δεν σταματήσει η ρωσική εισβολή. «Χωρίς την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, η Μόσχα αναπόφευκτα θα στρέψει την προσοχή της στην Πολωνία. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να συνεχίσετε να υπάρχειτε εσείς και να επιβιώσουν τόσο η Ουκρανία όσο και η Πολωνία. Είναι ζωτικής σημασίας να σταθούμε ενωμένοι», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι. Η επίσκεψη του Ζελένσκι στη Βαρσοβία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι σχέσεις με τον βασικό σύμμαχο Πολωνία θα παραμείνουν σταθερές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή εξουσίας στη Βαρσοβία.

