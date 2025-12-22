Ρωσία: Νεκρός ο επικεφαλής εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου στρατού από βόμβα σε αυτοκίνητο

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο 56χρονος υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το γεγονός.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και οι πόρτες του έχουν σπάσει, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ.

🚨 BREAKING 🚨



A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow



Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.



A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Στόχοι Ρώσοι στρατιωτικοί

Σημειώνεται πως από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία Φεβρουάριο του 2022, αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν γίνει στόχος επιθέσεων στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο στρατηγός Γιαροσλάβ Μοσκάλικ σκοτώθηκε σε επίθεση με βόμβα στο αυτοκίνητό του στη Μόσχα τον περασμένο Απρίλιο, ενώ ο στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 όταν μια συσκευή κρυμμένη σε ένα σκούτερ πυροδοτήθηκε από απόσταση.

Μια ουκρανική πηγή είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι ο Κιρίλοφ σκοτώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα. Ως ζήτημα πολιτικής, η Ουκρανία δεν παραδέχεται ούτε αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για στοχευμένες επιθέσεις.

