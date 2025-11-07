Επικοινωνία Ερντογάν με τον πρωθυπουργό Λιβύης στον απόηχο του διατλαντικού φόρουμ για την ενέργεια

Η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η Ανατολική Μεσόγειος ήταν το κύριο μενού της επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης.



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης (κυβέρνηση της Τρίπολης) Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα. Η επικοινωνία εστιάστηκε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και σε κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας, καθώς και την ανάγκη προστασίας των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας για τη στήριξη της σταθερότητας και της ειρήνης στη Λιβύη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών γίνεται στον απόηχο του διατλαντικού φόρουμ στην Αθήνα, ενώ στην Άγκυρα επικρατεί αμηχανία καθώς βλέπουν ότι δεν βρίσκονται στο ενεργειακό παζλ που στήνουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.