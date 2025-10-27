Ο Ερντογάν πήρε τα μαχητικά Eurofighter από τον Στάρμερ - Υπέγραψαν συμφωνία 8 δισ. λιρών
Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.
Συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) υπέγραψαν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προμήθεια Eurofighter Typhoon, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.
Όπως αναφέρει το Anadolu, ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Άγκυρα σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για τη βιομηχανία άμυνάς μας και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης μαχητικών αεροσκαφών των τελευταίων σχεδόν 20 ετών, καθώς και για την πρώτη νέα παραγγελία βρετανικών Typhoon από το 2017, που θα συμβάλει στη στήριξη χιλιάδων θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όπως αναφέρει το Reuters, τον Ιούλιο, η Τουρκία και η Βρετανία είχαν υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία αγοράς για 40 μαχητικά Typhoon, εγκεκριμένη από τα μέλη του κονσόρτσιουμ Eurofighter, στα οποία συμμετέχουν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, εκπροσωπούμενες από την Airbus.
Η Τουρκία, η οποία απολαμβάνει τις θερμότερες σχέσεις της με τη Δύση εδώ και χρόνια, επιδιώκει να προμηθευτεί τα Eurofighter Typhoon και ενδεχομένως και αμερικανικά F-35, προκειμένου να ενισχύσει τον γηρασμένο στόλο της, που αποτελείται κυρίως από F-16.