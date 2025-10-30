Επίσκεψη Μερτς στην Άγκυρα στον απόηχο της συμφωνίας για Eurofighter

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία. Στο τραπέζι αμυντική συνεργασία, Eurofighter και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στην Άγκυρα βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο.

Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το μέλλον των διμερών σχέσεων.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η αμυντική συνεργασία

Η επίσκεψη Μερτς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ευρώπη επαναξιολογεί τη στάση της απέναντι στη Ρωσία και ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες.

Η Γερμανία, που έχει ανακοινώσει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία της με συμμάχους του ΝΑΤΟ – και η Τουρκία φαίνεται να είναι στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής.

Στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η συνάντηση Ερντογάν – Μερτς ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέα σχήματα συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά μετά τη συμφωνία της Άγκυρας με το Λονδίνο για την αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon.

Η Γερμανία είναι εταίρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία, και ο ρόλος της θεωρείται καθοριστικός για την έγκριση οποιασδήποτε εξαγωγής.

Η Τουρκία ζητά στήριξη για ευρωπαϊκά κονδύλια

Παράλληλα, η Άγκυρα αναμένεται να ζητήσει από τον Μερτς τη στήριξη της Γερμανίας για να αποκτήσει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτεί την αμυντική βιομηχανία.

Η συμμετοχή της Τουρκίας έχει «παγώσει» λόγω αντιρρήσεων από Ελλάδα και Κύπρο, με το Βερολίνο να επιχειρεί να βρει μια διπλωματική λύση.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αναμένεται να αφιερωθεί και στο μεταναστευτικό, ένα ζήτημα που εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο τριβής αλλά και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 22.000 Τούρκοι πολίτες που είδαν τις αιτήσεις ασύλου τους να απορρίπτονται βρίσκονται σε εκκρεμότητα επαναπατρισμού, ωστόσο η διαδικασία προχωρά αργά.

Η τουρκική πλευρά, από την άλλη, τονίζει την ανάγκη για οικονομική και πολιτική στήριξη της ανοικοδόμησης της Συρίας, θεωρώντας ότι η βελτίωση των συνθηκών εκεί θα συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Ενδείξεις για «θερμότερο» κλίμα

Η συνάντηση προετοιμάστηκε ήδη από τις 17 Οκτωβρίου, όταν στην Άγκυρα συναντήθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Ντέιβιντ Βάντεπουλ, οι οποίοι έστειλαν θετικά μηνύματα για συνεργασία σε ασφάλεια, άμυνα και ενέργεια.

Κυβερνητικοί κύκλοι σε Άγκυρα και Βερολίνο εκτιμούν ότι το θετικό αυτό κλίμα θα επιβεβαιωθεί και στη συνάντηση των δύο ηγετών, που αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο, πιο ρεαλιστικό πλαίσιο στις σχέσεις Τουρκίας – Γερμανίας.