Δύο όψεις της συνάντησης Ερντογάν - Μερτς: Συνεννόηση σε άμυνα, ένταση για κράτος δικαίου και Ισραήλ

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα ερμηνεύεται στην Τουρκία ως μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Τουρκίας και Γερμανίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Γερμανό ηγέτη σε θερμό κλίμα, χωρίς να λείψουν, ωστόσο, οι γνωστές εντάσεις και οι αποστάσεις σε θέματα όπως το κράτος δικαίου και τη στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Συγκλίσεις: άμυνα, εμπόριο και μεταναστευτικό

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία και η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών. Ο Ερντογάν κάλεσε τη Γερμανία να αφήσει πίσω τους περιορισμούς στις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προτείνοντας «κοινά έργα στον χώρο της άμυνας», επαναφέροντας τη λογική του «win - win».

Ο Μερτς, από την πλευρά του, μίλησε για ανάγκη στρατηγικής συνεργασίας Ευρώπης Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας την ως κρίσιμο παράγοντα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου, με στόχο να ξεπεράσει τα 60 δισ. δολάρια ετησίως, καθώς και στη συνέχιση της συνεργασίας για το μεταναστευτικό.

Ο «ευρωπαϊκός ορίζοντας» της Άγκυρας

Ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να επαναφέρει το ζήτημα της τουρκικής ένταξης στην Ε.Ε., ζητώντας «δικαιότερη μεταχείριση» και τερματισμό των «πολιτικών αποκλεισμών».

Ο Μερτς απάντησε διπλωματικά, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «αναγκαίο εταίρο της Ευρώπης», αλλά ξεκαθάρισε πως η πλήρης ενταξιακή πορεία προϋποθέτει σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες, σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Διαφωνίες σε κράτος δικαίου και Γάζα

Η ευγένεια των δηλώσεων δεν έκρυψε τις διαφορές. Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε εμμέσως στην υπόθεση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κάνοντας λόγο για διαφορετική οπτική που υπάρχει σε θέματα Δημοκρατίας και κράτος δικαίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι σέβεται τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αλλά υπάρχουν και τα κριτήρια της Άγκυρας ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου τόνισε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και ότι «η τουρκική δικαιοσύνη ενεργεί ανεξάρτητα».

Τζαρτζάρισμα για Γάζα

Η πιο έντονη στιγμή της συνέντευξης Τύπου ήταν αναμφίβολα οι αντεγκλήσεις για τη Γάζα και τη στάση του Ισραήλ.

Ο Μερτς επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ενώ ο Ερντογάν κατηγόρησε ανοιχτά το Τελ Αβίβ για «γενοκτονία» και κάλεσε την Ευρώπη «να σταματήσει να σιωπά απέναντι στο αίμα των Παλαιστινίων».

Προσεκτικό βήμα προσέγγισης με το βλέμμα στο SAFE

Παρά τις αντιθέσεις, η συνάντηση κατέληξε σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Η Γερμανία βλέπει την Τουρκία ως κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει μετά και τη συμφωνία για τα Eurofighter να ενισχύσει το αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.