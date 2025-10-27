Η Τουρκία παίρνει 20 + 24 Eurofighter - Αγορές και μεταχειρισμένων μαχητικών από Κατάρ και Ομάν

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία τη Δευτέρα (27/10) mega deal για την αγορά 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon από τη Βρετανία έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών (10,64 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες σε ένα ταραγμένο περιφερειακό τοπίο.



Μετά την τελετή υπογραφής της 10ετούς συμφωνίας στην Άγκυρα, στην οποία παρευρέθηκε ο επισκεπτόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία ως «νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο στενών συμμάχων» και δήλωσε ότι «θα ανοίξει επίσης την πόρτα σε κοινά προγράμματα στην αμυντική βιομηχανία». Ο Στάρμερ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι δύο χώρες κάνουν ένα βήμα προς την «ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας».



Με το πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Βρετανία θα προμηθεύσει την Τουρκία με 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, η Άγκυρα έβαλε και οψιόν για αγορά περισσοτέρων μαχητικών στο μέλλον.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Άγκυρα σκοπεύει να αγοράσει συνολικά 44 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon: 12 από Κατάρ, 12 από Ομάν και 20 από Βρετανία. Διευκρίνισε ότι το Κατάρ και το Ομάν θα πουλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighter κάθε χώρα, ενώ τα άλλα 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία καινούργια το Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι παραλαβές των πρώτων μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους (2026).