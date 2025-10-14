Επιχείρηση διάσωσης 19 μεταναστών βόρεια της Ρόδου - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και ένα παιδί

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, το Λιμενικό έστησε επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, καθώς εντόπισε 19 μετανάστες που επέβαιναν σε μια πνευστή λέμβο.



Οι λιμενικοί διέσωσαν τους επιβάτες και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Ρόδου.

Δύο νεκροί

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης ανασύρθηκαν δύο σοροί. Πρόκειται για έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί.



Στο λιμάνι της Ρόδου, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους διασωθέντες και αναμένεται να υποβληθούν στις διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.