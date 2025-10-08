«Μαγνήτης» για μετανάστες οι Βαλεαρίδες Νήσοι - «Μαχαίρι» και εκεί στα επιδόματα

Στα βήματα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών που «αυστηροποιούν» το πλαίσιο για το μεταναστευτικό βαδίζει και ένας δημοφιλής ισπανικός προορισμός για τους λάτρεις του ήλιου, των παραλιών, του πολιτισμού και της νυχτερινής ζωής.

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι, έχουν μετατραπεί σε τόπο - «μαγνήτη» για μετανάστες. Οι αφίξεις παράνομων μεταναστών στις Βαλεαρίδες Νήσου αυξήθηκαν κατά 84% μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30 Σεπτεμβρίου του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Μαγιόρκα έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση κατά 77% στις αφίξεις με μικρά σκάφη φέτος σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, 27.476 μετανάστες έφτασαν στη χώρα δια θαλάσσης και δια ξηράς μέχρι στιγμής φέτος.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η τοπική κυβέρνηση λαμβάνει αυστηρά μέτρα για τα επιδόματα - κάτι παρόμοιο με τις αποφάσεις που έλαβε και η Αθήνα αλλά και την πολιτική που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες - προκειμένου να σταματήσει την αύξηση της μετανάστευσης. Θα τροποποιήσει το σύστημα στήριξης των παιδιών που βρίσκονται υπό φροντίδα και των δικαιούχων εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, προκειμένου να σταματήσει η περιοχή να αποτελεί πόλο έλξης για μετανάστες, σύμφωνα με την πρόεδρο της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων, Μάργκα Πρόχενς.

Στα 5 έτη η ελάχιστη νόμιμη διαμονή για πρόσβαση σε δημόσια στέγαση

Η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί την άφιξη ατόμων που έχουν ως μοναδικό σκοπό να ζουν από τα δημόσια επιδόματα. Η Μάργκα Πρόχενς δήλωσε ότι, όπως ήδη απαιτείται ελάχιστη νόμιμη διαμονή πέντε ετών για την πρόσβαση σε δημόσια στέγαση ή σε οποιαδήποτε στέγαση με ανώτατο όριο τιμών, το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα θα τροποποιηθεί ώστε να επεκταθεί η απαιτούμενη νόμιμη διαμονή από ένα σε τρία έτη και, εκτός από δικαιολογημένες περιπτώσεις, να συνδεθεί με προγράμματα ένταξης στην απασχόληση προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το επίδομα. Ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στο επίδομα χειραφέτησης, ώστε να απαιτείται ελάχιστη διαμονή τριών ετών στις νήσους.



«Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να συμβάλουμε σε έναν "παράγοντα έλξης" κατά μήκος μιας μεταναστευτικής οδού που αυξάνεται εκθετικά», δήλωσε η πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι η αντιπρόεδρος Αντόνια Εστρέγιας θα συναντηθεί με τον πρέσβη της Αλγερίας στην Ισπανία, παρόλο που η κυβέρνηση δεν έχει δικαιοδοσία, για να συζητήσουν την μεταναστευτική κρίση. Επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. «Παρά την άρνηση που εξακολουθούν να επιδεικνύουν ορισμένοι, η ύπαρξη μιας παράνομης διαδρομής μετανάστευσης είναι αναμφισβήτητη», πρόσθεσε. «Η μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας δεν μπορεί να βασίζεται στην εγκατάσταση σκηνών στα λιμάνια και στη διανομή ανηλίκων», είπε.