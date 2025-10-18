Θρίλερ και αγωνία στο Ρίο: Αγνοείται 35χρονος που έκανε υποβρύχιο ψάρεμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τον εντοπισμό 35χρονου, ο οποίος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου συμμετέχουν ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 μποφόρ.