Συναγερμός στο Λιμενικό: Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα του από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι.

Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στο Λιμενικό στη Χαλκιδική όταν και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.

Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.

