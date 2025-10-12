Ελλάδα Θάλασσα Λιμενικό Σώμα Επιχείρηση Διάσωσης Local News

Θρίλερ με άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Στις έρευνες σε μια περιοχή με ανέμους υψηλής εντάσεων συμμετέχουν ναυαγοσωστικό του λιμενικού, ελικόπτερα Super Puma και πέντε πλοία.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θάλασσα Λιμενικό Σώμα Επιχείρηση Διάσωσης Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader