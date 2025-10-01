Συναγερμός στο Τολό: Ιστιοφόρο προσάραξε δίπλα στους λουόμενου

Με φόντο τους λουόμενους που εξακολουθούν να γεμίζουν τις παραλίες του Τολού, ένα ιστιοφόρο με πολωνική σημαία βρέθηκε προσαραγμένο σε αβαθή νερά, προκαλώντας αναστάτωση τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες.

Το σκάφος, που ήταν αγκυροβολημένο σχεδόν όλο το καλοκαίρι στην περιοχή, φαίνεται πως παρασύρθηκε και «κόλλησε» λίγα μέτρα από την ακτή, σε σημείο που μικροί και μεγάλοι απολάμβαναν το μπάνιο τους.

«Μας ανησυχεί μήπως γίνει ζημιά και υπάρξει ρύπανση», σχολίασε κάτοικος που παρακολουθούσε από την ακτή την επιχείρηση του Λιμενικού, ενώ άλλοι εξέφρασαν φόβους μήπως το σκάφος μείνει εγκαταλελειμμένο, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα για τον φόβο των ντόπιων μην παραμείνει το σκάφος μισοβυθισμένο στην ακτή, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές