Ημιβύθιση ιστιοφόρου στη μαρίνα Νικήτης λόγω καιρικών συνθηκών

Από την ημιβύθιση του ιστιοφόρου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ιστιοφόρο ημιβυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το σκάφος ήταν χωρίς επιβαίνοντες, βρισκόταν πλαγιοδετημένο στον προβλήτα και η καρίνα του είχε ακουμπήσει στον αμμώδη βυθό.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

