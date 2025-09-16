«100 χλμ για τη Φλόγα»: Το συγκλονιστικό κολυμβητικό εγχείρημα από το Ναύπλιο

Tο Ναύπλιο ετοιμάζεται να ζήσει μία ξεχωριστή στιγμή αθλητισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Ο Ναυπλιώτης αθλητής Σταύρος Σμυρλής ρίχνεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κολυμβητικά εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας: το «100 χλμ για τη φλόγα.

Η εκκίνηση θα δοθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί από το λιμάνι του Ναυπλίου, εκεί όπου φίλοι, πολίτες και φορείς της πόλης θα βρεθούν για να στηρίξουν την προσπάθειά του.

Στόχος του αθλητή είναι να κολυμπήσει 100 χιλιόμετρα στη θάλασσα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και προσφοράς.

