MS Europa 2: Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που μάγεψε το Ναύπλιο

Με την κομψότητά του τράβηξε τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών.

Στο Ναύπλιο κατέπλευσε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο MS Europa 2, προσφέροντας μια εικόνα πολυτέλειας και κομψότητας στον Αργολικό Κόλπο.

Το πλοίο, που έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, οι οποίοι στέκονταν στο λιμάνι και στην παραλία του Ναυπλίου για να θαυμάσουν την παρουσία του.

Διαβάστε περισσότερα για το πλοίο που με την κομψότητά του τράβηξε τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών και τους δεκάδες επιβάτες που περπάτησαν στους δρόμους του Ναυπλίου.

