Ύμνοι του National Geographic για το Ναύπλιο - Τα 7 μέρη που κάνουν την πόλη... θησαυρό της Ελλάδας

Η παραθαλάσσια πόλη του Ναυπλίου στην Ελλάδα, μόλις λίγες ώρες από την Αθήνα, είναι ένας θησαυρός διαχρονικής ομορφιάς και γοητείας.

Ως η πρώτη σύγχρονη πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του National Geographic, προσφέρει νεοκλασική αρχιτεκτονική, πλακόστρωτα δρομάκια και μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Μπορείτε να εξερευνήσετε ιστορικούς αμπελώνες, να κάνετε πεζοπορία σε γραφικά σοκάκια και να παρακολουθήσετε το Αιγαίο Πέλαγος να λάμπει κατά το ηλιοβασίλεμα.

Στο Ναύπλιο, η αληθινή απόλαυση δεν έγκειται στην επίσκεψη σε τουριστικά αξιοθέατα, αλλά στις ήσυχες στιγμές μεταξύ τους: Η παρατεταμένη γεύση ενός ποτηριού κρασί ή μια χαλαρή συνομιλία με έναν ντόπιο καταστηματάρχη. Για όσους σταματούν για να τα απολαύσουν όλα, το Ναύπλιο προσφέρει ένα σπάνιο δώρο της απλής χαράς του να χαλαρώνεις και να απολαμβάνεις το παρόν.

Εξερεύνηση στην παλιά πόλη

Το Ναύπλιο είναι γεμάτο με στενά δρομάκια, πολύχρωμα ιστορικά σπίτια και παλιά οθωμανικά σιντριβάνια. Στην καρδιά του βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, ένα ζωντανό σημείο όπου οι υπαίθριες καφετέριες σας προσκαλούν να καθίσετε και να χαλαρώσετε. Σε κοντινή απόσταση, ντόπιοι τεχνίτες και αργυροχόοι συνεχίζουν τις παλιές οικογενειακές παραδόσεις. Καθώς περιπλανιέστε στην Παλιά Πόλη, θα ανακαλύψετε γοητευτικά νεοκλασικά κτίρια και ζωντανές πλατείες. Επισκεφθείτε το κεντρικό πάρκο του Ναυπλίου, όπου βρίσκεται ένα άγαλμα προς τιμήν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Έλληνα στρατηγού που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας της χώρας.

Eurokinissi

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν ιστορικούς χώρους όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα τζαμιά της οθωμανικής εποχής. Τα φωτεινά λουλούδια βουκαμβίλιας προσθέτουν πινελιές χρώματος, ενισχύοντας τη διαχρονική ομορφιά και τη γραφική ατμόσφαιρα της πόλης.

Eurokinissi

Δύο φορές την εβδομάδα (Τετάρτη και Σάββατο), η αγορά των αγροτών γεμίζει την πλατεία με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αρωματικά βότανα, χρυσό μέλι, ελιές και χειροποίητες λιχουδιές. Η αγορά δεν είναι μόνο για ψώνια. Είναι μια ματιά στην καθημερινή ζωή και την κουλτούρα των τροφίμων της περιοχής της Πελοποννήσου.

Το Φρούριο Παλαμήδι

Για μερικές από τις καλύτερες εικόνες στο Ναύπλιο, κατευθυνθείτε προς το Φρούριο Παλαμήδι, που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Χτισμένο τον 18ο αιώνα, αυτό το φρούριο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση.

Unsplash

Είτε επιλέξετε να ανεβείτε τα σκαλιά είτε να πάρετε την πιο εύκολη διαδρομή, η εκπληκτική πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο και τις πήλινες στέγες του Ναυπλίου σας περιμένουν στην κορυφή. Περπατήστε κατά μήκος των αρχαίων τειχών που έχουν πάρει το όνομά τους από Έλληνες ήρωες και επισκεφθείτε το κελί όπου κάποτε φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης. Φτάστε νωρίς για να απολαύσετε τον δροσερό πρωινό αέρα και το γαλήνιο φως πριν συγκεντρωθούν τα πλήθη.

Βαρκάδα στο κάστρο Μπούρτζι

Κατευθυνθείτε στην πλατεία Φιλελλήνων και κάντε μια σύντομη βόλτα με βάρκα στα γαλήνια νερά του κόλπου του Ναυπλίου προς το Μπούρτζι, ένα μικρό νησάκι που στεφανώνεται από ένα βενετσιάνικο φρούριο του 15ου αιώνα. Αρχικά χτισμένο για προστασία από τους πειρατές, τώρα αποτελεί ένα γαλήνιο αξιοθέατο από την ηπειρωτική χώρα.

Eurokinissi

Πεζοπορήστε στα τείχη του φρουρίου και απολαύστε εκπληκτική θέα στο Ναύπλιο, τον λαμπερό Αργολικό Κόλπο και την γοητευτική ακτογραμμή της Παλιάς Πόλης.

Η παραλία Αρβανιτιά

Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την Παλιά Πόλη του Ναυπλίου βρίσκεται η παραλία Αρβανιτιά, ένας ήσυχος βοτσαλωτός κόλπος κρυμμένος κάτω από τους βράχους κοντά στο Παλαμήδι. Τα καθαρά, δροσιστικά νερά της την καθιστούν ιδανικό μέρος για κολύμπι, ειδικά κατά τις ήρεμες πρωινές ή απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια, χαλαρώστε στις ζεστές πέτρες, βουτήξτε σε ένα καλό βιβλίο ή απλώς ακούστε τον χαλαρωτικό ήχο των κυμάτων.

Eurokinissi

Μετά το μπάνιο σας, κάντε μια βόλτα κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου της Αρβανιτιάς, ενός σύντομου παραθαλάσσιου μονοπατιού που ελίσσεται γύρω από τις βραχώδεις ακτές της Ακροναυπλίας και οδηγεί πίσω στην πόλη. Κατά το ηλιοβασίλεμα, η θάλασσα και ο ουρανός φωτίζονται σε χρυσές αποχρώσεις.

Η αυθεντική ματιά στην παραδοσιακή γεωργία της χώρας

Λίγο έξω από την πόλη, το Nafplio Bio Farm προσφέρει μια αυθεντική ματιά στην παραδοσιακή ελληνική γεωργία. Φωλιασμένο ανάμεσα σε ελαιώνες και οπωρώνες εσπεριδοειδών, αυτό το οικογενειακά διοικούμενο βιολογικό αγρόκτημα σας καλωσορίζει για να εξερευνήσετε τη βιώσιμη γεωργία και να δοκιμάσετε φρέσκα, τοπικά προϊόντα. Οι φιλικοί οικοδεσπότες σας ξεναγούν στα χωράφια, μοιράζοντας ιστορίες για παλιές γεωργικές παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία.

Απολαύστε γευσιγνωσίες βιολογικού ελαιόλαδου, σπιτικής μαρμελάδας και γλυκών πορτοκαλιών που συλλέγονται απευθείας από τα δέντρα. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε σε μια πρακτική επίδειξη μαγειρικής όπου φρέσκα υλικά μετατρέπονται σε κλασικά ελληνικά πιάτα.

Νεμέα: Οι οινοποιητικές ρίζες της Ελλάδας

Σε απόσταση περίπου 45 λεπτών βόρεια του Ναυπλίου βρίσκεται η οινοπαραγωγική περιοχή της Νεμέας, ένα ιδανικό μέρος για να εξερευνήσετε τις οινοποιητικές ρίζες της Ελλάδας. Γνωστή για τα πλούσια, απαλά κόκκινα κρασιά που παράγονται από την τοπική ποικιλία Αγιωργίτικο, η Νεμέα σας προσφέρει την ευκαιρία να συνδεθείτε με τη γη και τους αφοσιωμένους οινοποιούς της.

Eurokinissi

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις όπως το Παλυβού και το Κτήμα Μπαϊρακτάρη προσκαλούν τους επισκέπτες να περπατήσουν στους αμπελώνες, να δοκιμάσουν κρασιά κατευθείαν από το βαρέλι και να ακούσουν τις ιστορίες πίσω από κάθε σοδειά. Η απόλαυση ενός ρουστίκ σπιτικού γεύματος παράλληλα με τη γευσιγνωσία σας προσθέτει στην χαλαρή αγροτική εμπειρία. Ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς της περιοχής είναι το Κτήμα Σεμέλη, το οποίο συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους με σύγχρονες οινοποιητικές μεθόδους για να δημιουργήσει βραβευμένα κρασιά που αναδεικνύουν το μοναδικό terroir στις πλαγιές του λόφου.



Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και οι Μυκήνες

Σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το Ναύπλιο, δύο από τους πιο διάσημους αρχαίους χώρους της Ελλάδας σας προσκαλούν να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ιστορία.

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, που χτίστηκε τον τέταρτο αιώνα π.Χ., θα εκπλαγείτε από την τέλεια ακουστική και τον χαριτωμένο σχεδιασμό του. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για παραστάσεις προς τιμήν του Ασκληπιού, του θεού της θεραπείας, το θέατρο εξακολουθεί να φιλοξενεί παραστάσεις κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Επιδαύρου κάθε καλοκαίρι. Καθισμένοι κάτω από τα αστέρια, θα ζήσετε το ελληνικό δράμα όπως ακριβώς το κοινό πριν από χιλιάδες χρόνια. Την ημέρα, περιπλανηθείτε στα πέτρινα καθίσματα, δοκιμάστε την ακουστική και απολαύστε το γαλήνιο περιβάλλον.

Unsplash

Κοντά, οι Μυκήνες, ένα άλλο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σας ταξιδεύουν ακόμα πιο βαθιά στο παρελθόν. Περπατήστε μέσα από την περίφημη Πύλη των Λεόντων, εξερευνήστε τα τεράστια Κυκλώπεια τείχη και επισκεφθείτε τον Θησαυρό του Ατρέα, έναν από τους μεγαλύτερους θολωτούς τάφους του αρχαίου κόσμου. Αυτό ήταν κάποτε το βασίλειο θρυλικών ηγεμόνων όπως ο Αγαμέμνονας και ο Περσέας, οι οποίοι αναφέρονται και οι δύο στα έπη του Ομήρου.