Ναύπλιο: Χρώμα, μουσική και εκπτώσεις σε μια ανεπανάληπτη γιορτή

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, χαμόγελα και εμπορική ζωντάνια έζησε το Ναύπλιο τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, καθώς πραγματοποιήθηκε η 6η Λευκή Νύχτα, ένας θεσμός που πλέον έχει κατακτήσει τις καρδιές κατοίκων και επισκεπτών.

Η διοργάνωση, που διοργανώθηκε από τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Ναυπλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων, μεταμόρφωσε το εμπορικό κέντρο της πόλης σε έναν ζωντανό εμπορικό και πολιτιστικό πυρήνα, με μουσική, παιδικές δραστηριότητες, συναυλίες και δεκάδες καταστήματα ανοιχτά έως αργά τη νύχτα.

Διαβάστε περισσότερα για την 6η Λευκή Νύχτα Ναυπλίου, όπου χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι κατέκλυσαν το εμπορικό κέντρο