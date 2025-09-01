Χρυσαφένιο Ναύπλιο: Το ονειρικό σκηνικό της πόλης λίγο πριν ξημερώσει
Μια πόλη που ξυπνά μέσα στα χρώματα, σε ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.
Το Ναύπλιο φόρεσε τα πιο λαμπερά του χρώματα τα ξημερώματα, λίγες στιγμές πριν ανατείλει ο ήλιος.
Οι εικόνες που κατέγραψε με τον φακό του ο Δημήτρης Μπέκας και δημοσιεύει ο anagnostis.org μοιάζουν βγαλμένες από πίνακα ζωγραφικής, καθώς η πόλη λούστηκε σε πορφυρές, χρυσαφένιες και ροδοκόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό.
