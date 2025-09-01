Χρυσαφένιο Ναύπλιο: Το ονειρικό σκηνικό της πόλης λίγο πριν ξημερώσει

Το Ναύπλιο φόρεσε τα πιο λαμπερά του χρώματα τα ξημερώματα, λίγες στιγμές πριν ανατείλει ο ήλιος.

Οι εικόνες που κατέγραψε με τον φακό του ο Δημήτρης Μπέκας και δημοσιεύει ο anagnostis.org μοιάζουν βγαλμένες από πίνακα ζωγραφικής, καθώς η πόλη λούστηκε σε πορφυρές, χρυσαφένιες και ροδοκόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό.

