Ναύπλιο: Φοιτητές χωρίς συγκοινωνία, πεζοδρόμιο και στέγαση – Ηχηρό μήνυμα του Κοσμήτορα

Με ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, Δημήτρη Ορφανό, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Γιάννης Λεοντάρης, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ασφάλειας των φοιτητών και φοιτητριών που φοιτούν στη Σχολή στην Άρια Ναυπλίου.

Ο κ. Λεοντάρης υπογραμμίζει ότι για τέταρτη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν στο Ναύπλιο είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο και χωρίς αστική συγκοινωνία, εκθέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Όπως τονίζει, «η ασφάλεια των φοιτητών μας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

