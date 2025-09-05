Σύλληψη ανηλίκων και 28χρονης – Έκλεβαν σπίτια στο Ναύπλιο

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, 10 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες αυτών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, 3 ανήλικοι ημεδαποί και 28χρονη ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών και για το κατά περίπτωση αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

