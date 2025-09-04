Σωματείο Αλιέων Ναυπλίου: Χωρίς γιορτή του Ψαρά φέτος λόγω επικίνδυνων λιμανιών

Με αίσθημα λύπης και αγωνίας για την ασφάλεια των σκαφών και των επαγγελματιών αλιέων, το Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Ναυπλίου “Ο Αργολικός” ανακοίνωσε ότι δεν θα διοργανώσει φέτος τη Γιορτή του Ψαρά.



Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από πολυετείς καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του λιμένα Τολού, όπου η διάβρωση των υποδομών και η επικινδυνότητα των στύλων φωτισμού θέτουν σε κίνδυνο επισκέπτες και σκάφη, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης αναμονής για την κατασκευή ασφαλών αγκυροβολίων και δημοτικής γλίστρας στο λιμάνι του Ναυπλίου.

