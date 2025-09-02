Νέος Υποσταθμός Μέσης Τάσης στον Λιμένα Ναυπλίου – Αναβάθμιση που φωτίζει το μέλλον

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των υποδομών του Λιμένα Ναυπλίου ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον ανάδοχο: ο νέος Υποσταθμός Μέσης Τάσης, συνολικής αξίας 60.747,60 ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη θωράκιση του λιμένα, εξασφαλίζοντας: αξιόπιστη και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πλοία, επιχειρήσεις και επισκέπτες, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών στο λιμάνι του Ναυπλίου, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του σε τουριστικό και εμπορικό επίπεδο.