Στη Δικαιοσύνη το Λιμάνι Ναυπλίου – Καταγγελία Γκούμα για αποκλίσεις στο έργο εκβάθυνσης

Έντονη συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο – Στην Εισαγγελία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος.

Με βαρύ φάκελο εγγράφων στο χέρι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμανικού Ταμείου Ναυπλίου Χρήστος Γκούμας, παρουσίασε στο Συμβούλιο την εισήγησή του:

«Οι αποκλίσεις στο έργο εκβάθυνσης είναι σημαντικές. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Ζητώ την έγκριση των ενεργειών που έχω πραγματοποιήσει και την εντολή να συνεχίσω», δήλωσε.

Διαβάστε περισσότερα για την οριακή έγκριση των ενεργειών του προέδρου, που έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί η συνέχεια στη δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα που άνοιξαν.

