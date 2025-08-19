Αραχναίο – Τιμή στην Αρβανίτικη ντοπιολαλιά και τα παραδοσιακά τραγούδια

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στο Αραχναίο.

Το πιο ορεινό και απομακρυσμένο χωριό του Δήμου Ναυπλιέων, όπου περίπου μισή χιλιάδα άνθρωποι συνέρρευσαν για να τιμήσουν την Αρβανίτικη ντοπιολαλιά και τα παραδοσιακά Αρβανίτικα τραγούδια.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα μοιρολόγια και στα τραγούδια που εξυμνούν τους διάσημους κλέφτες από το Χέλι, αναδεικνύοντας μια σημαντική πτυχή της λαϊκής παράδοσης και της τοπικής ιστορίας.

