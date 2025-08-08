Ναύπλιο σε πένθος: Κλειστό το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου για τη Λένα Σαμαρά

Μια ασυνήθιστη σιωπή απλώθηκε σήμερα στους γραφικούς δρόμους του παλιού Ναυπλίου. Το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ), στο ιστορικό του κτίριο, παραμένει κλειστό. Στην πρόσοψη, η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια, συμβολίζοντας το βαθύ πένθος που σκέπασε την πόλη.

Σήμερα, Παρασκευή, η πολιτιστική στέγη που έχει συνδεθεί με την παράδοση και την ιστορία του τόπου, έκλεισε τις πόρτες της. Αιτία, η αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, μόλις 34 ετών, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού Σαμαρά, προέδρου του Ιδρύματος.

