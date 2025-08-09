Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της Λίλιαν Βιλδιρίδη για τη Λένα Σαμαρά: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου»

Συγγενείς και φίλοι της Λένας Σαμαρά έχουν βυθιστεί στο πένθος από το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025), όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη είπε το δικό της αντίο στην καλή της φίλη. Η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά για δεκαετίες, από όταν ήταν ήδη μικρά κοριτσάκια.

Το βράδυ του Σαββάτου η Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια που πέρασε μαζί με τη Λένα Σαμαρά.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη το συνόδευσε με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της Κώστα

Μετά την λιτή ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή στην οποία ανακοίνωσε την ημέρα και ώρα της εξοδίου ακολουθίας και ο αδερφός της Λένας, Κωστας Σαμαράς, έκανε νωρίτερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια σπαρακτική ανάρτηση θέλοντας πει το δικό του «αντίο» στην πολυαγαπημένη του αδερφή που έφυγε τόσο αιφνίδια από τη ζωή σκορπώντας θλίψη και οδύνη σε όλους. Την ανάρτηση συνόδευσε και μια φωτογραφία στην οποία χαμογελούν στον φακό αγκαλιασμένοι.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Σαμαράς, σε λεζάντα φωτογραφίας με την αδικοχαμένη αδερφή του.



Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Η οικογένεια Σαμαρά, σε ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη της αγαπημένης τους Λένας, απευθύνει θερμή παράκληση προς όσους επιθυμούν να εκφράσουν συλλυπητήρια, να μην καταθέσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτού να ενισχύσουν οικονομικά κοινωφελείς οργανισμούς που στηρίζουν ουσιαστικά συνανθρώπους μας.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οικείοι της, προτρέποντας φίλους, συγγενείς και γνωστούς να στηρίξουν φορείς με κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις μπορούν να κατατεθούν σε τρεις σημαντικούς φορείς:

Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (Τράπεζα NBG) Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγ. Ηλαρίωνα Προμάχων Αριδαίας

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank) Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας»

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Η επιλογή αυτή της οικογένειας εκφράζει την επιθυμία τους η μνήμη της Λένας να συμβάλλει στη στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη, μετατρέποντας το πένθος σε μία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Η οικογένεια εύχεται η πρωτοβουλία τους να βρει ανταπόκριση και να τιμήσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη μνήμη τηςΛένας Σαμαρά.