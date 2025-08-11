«Τα λόγια φτωχά»: Το λιτό μήνυμα Μητσοτάκη και Μαρέβας στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι αλλά και σχεδόν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να αποχαιρετήσει την κόρη του πρώην πρωθυπουργού στην κηδεία της, με ένα λιτό μήνυμα.

Ειδικότερα, λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία της Λένας Σαμαρά το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8), πλήθος κόσμου από την πολιτική σκηνή της χώρας βρέθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την τελετή, ενώ αρκετοί έστειλαν και στεφάνια. Ξεχωρίζει αυτό του πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκου Μητσοτάκη και Μαρέβας Γκραμπόφσκι.

Στο στεφάνι αναγράφεται: «Τα λόγια φτωχά, Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη».

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιώργος Γεωργακόπουλος

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε σχετική ανάρτηση στο Facebook ο Αντώνης Σαμαράς.