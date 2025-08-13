Το «ευχαριστώ» του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας

Τις ευχαριστίες του στον κόσμο για τη στήριξη που δίνει στην οικογένειά του μετά τον αδόκητο θάνατο της αδελφής του, εκφράζει ο Κώστας Σαμαράς, στην πρώτη ανάρτησή του μετά την κηδεία της Λένας.



Συγκεκριμένα, γράφει:

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν συνέβη το θλιβερό γεγονός, ο Κώστας Σαμαράς είχε γράψει ένα σπαρακτικό μήνυμα στο Facebook:



«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…



Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…



Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».