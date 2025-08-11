Θλίψη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά: Πλήθος κόσμου είπε το «τελευταίο αντίο» - Βίντεο και φωτογραφίες

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) οικογένεια, φίλοι και συγγενείς για να πουν το «τελευταίο αντίο» στην Λένα Σαμαρά, μέσα σε ένα κλίμα θλίψης από τον πρόωρο χαμό της.

Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, αφήνοντας πίσω της βαθιά συγκίνηση και οδύνη στην οικογένειά της.

Η οικογένειά της, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της Γεωργία Σαμαρά και ο αδερφός της Κώστας έφτασαν στον Ιερό Ναό λίγο μετά τις 12:30 μ.μ. Πολλοί θέλησαν να συμπαρασταθούν στον πρώην πρωθυπουργό σφίγγοντάς του το χέρι.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του έφτασαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. pic.twitter.com/KXSewCRwHK — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, για να πει το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά. pic.twitter.com/zPjfhyD6hf — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, των οποίων το στεφάνι έγραφε: «Τα λόγια φτωχά».

Ο πρωθυπουργός και πλήθος πολιτικών, κατέφθασαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τη Λένα Σαμαρά που «έφυγε» νωρίς. pic.twitter.com/Js48LvAz7s — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Πλήθος βουλευτών, πρώην και νυν υπουργών, συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά,, καθώς και πολιτικοί αρχηγοί δίνουν το «παρών». Ανάμεσά τους οι: Κωστής Χατζηδάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Μαρινάκης, Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Χρήστος Σταϊκούρας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Θάνος Πλεύρης, Σοφία Βούλτεψη, Νίκης Κεραμέως, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος.

Πολλοί έστειλαν στεφάνια προκειμένου να συλλυπηθούν την οικογένεια στον αβάσταχτο αυτό πόνο. Μεταξύ αυτών και πολιτικοί αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν και πολιτικοί για να συμπαρασταθούν στον πρώην πρωθυπουργό για την απώλεια της κόρης του.

