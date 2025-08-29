«Είμαστε ευγνώμονες»: Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας Σαμαρά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της μονάκριβης κόρης και αδελφής, η οικογένεια Σαμαρά προχώρησε σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της στο βαρύ πένθος για την απώλεια της Λένας. Οι στιγμές αυτές, που δοκιμάζουν τις ανθρώπινες αντοχές, αναδεικνύουν παράλληλα την αξία της αλληλεγγύης, της παρουσίας και της συμπαράστασης.



Η στήριξη που δέχθηκαν από φίλους, συγγενείς αλλά και απλούς γνωστούς, αποτέλεσε για την οικογένεια πηγή δύναμης και κουράγιου. Όπως τονίζουν, κάθε λέξη παρηγοριάς, κάθε μήνυμα αγάπης και κάθε χειρονομία συμπόνιας, λειτούργησαν ως ένα απαλό στήριγμα σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους.



Η δήλωση της οικογένειας έχει ως εξής: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα».

Υπογράφουν: Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.

H τραγική κατάληξη της Λένας

Πρόκειται για λόγια λιτά, που όμως συμπυκνώνουν όλη την ανθρώπινη ανάγκη να μην βιώνεται η απώλεια στη σιωπή και στη μοναξιά. Η Λένα υπήρξε άνθρωπος αγαπητός, και η απουσία της άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ωστόσο, η συμμετοχή τόσων ανθρώπων στο πένθος της οικογένειας, δείχνει ότι η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις καρδιές όσων τη γνώρισαν και τη συντρόφευσαν στη ζωή.



Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, συγγενείς και φίλους. Η 34χρονη κόρη του πρώην Πρωθυπουργού ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό.



Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, υπέστη ανακοπή και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την παρουσία πλήθους κόσμου που έσπευσε να της πει το τελευταίο αντίο και να συμπαρασταθεί στην οικογένεια.