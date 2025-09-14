Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον θάνατό της - Αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο το μνημόσυνο

Στο πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιείται το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 7ης Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας την οικογένεια της στη θλίψη.

Στον χώρο του νεκροταφείου βρίσκεται ήδη ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, ο αδερφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς. Προτού η οικογένεια εισέλθει στο Ναό δέχτηκε αγκαλιές και χειραψίες από το συγκεντρωμένο πλήθος. Ο πρώην πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του, αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Η άφιξη του Αντώνη Σαμαρά στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά. pic.twitter.com/H2vty1KqcW — Flash.gr (@flashgrofficial) September 14, 2025

Την ίδια στιγμή φτάνουν και φίλοι αλλά και πρόσωπα της πολιτικής σκηνής για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συνοδευμένος από τη σύζυγό του, η Άντζελα Γκερέκου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Χαρίστης πρόεδρος της Νεας Αριστεράς, ο Νίκος Νικολόπουλος

Άλλοι που συμπαραστέκονται στον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως η Λένα Σαμαρά μετά από αδιαθεσία που ένιωσε νοσηλεύτηκε στο Σισμανόγλειο, ωστόσο, μεταφέρθηκε στη Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες.

Ωστόσο, υπέστη επιληπτική κρίση με σοβαρή επιπλοκή, που κατέληξε σε ανακοπή. Παρά την προσπάθεια των γιατρών, τελικά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

