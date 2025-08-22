Συγκινεί το μήνυμα του αδερφού της Λένας Σαμαρά: «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του Κώστα Σαμαρά για τον θάνατο της αδελφής του Λένας που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά του ο γιος του Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια φωτογραφία με την Λένα, γράφοντας στην λεζάντα «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας»

Ο πρόωρος θάνατός της, σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία σε όλους, καθώς δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά σκόρπισε βαθιά θλίψη: ο πολιτικός κόσμος και η κοινωνία ολόκληρη εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια. Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτειακές και πολιτικές προσωπικότητες από όλα τα κόμματα, εκφράζοντας το μέγεθος της συγκίνηση