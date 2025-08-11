«Κουράγιο πρόεδρε»: Συγκίνηση όταν ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε για την κηδεία της κόρης του

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό κόσμο στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Τραγικές φιγούρες ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να αποχαιρετήσουν την κόρη τους.

Μάλιστα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο πρόεδρε».

Ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του έφτασαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. pic.twitter.com/KXSewCRwHK — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην κόρη της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.