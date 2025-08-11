Πολιτική Λένα Σαμαρά Αντώνης Σαμαράς Κηδεία

«Κουράγιο πρόεδρε»: Συγκίνηση όταν ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε για την κηδεία της κόρης του

Τραγική φιγούρα ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος -μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κώστα- θρηνούν τον χαμό της Λένας Σαμαρά.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό κόσμο στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Τραγικές φιγούρες ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να αποχαιρετήσουν την κόρη τους.

Μάλιστα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο πρόεδρε».

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην κόρη της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιώργος Γεωργακόπουλος
Φωτογραφία: flash.gr/ Γιώργος Γεωργακόπουλος

