Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και η Αττική

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το έκτακτο δελτίο της Δευτέρας 03/11.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η ανάλυση του μετεωρολόγου του Action24

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του μετεωρολόγου του Action 24, Δημήτρη Παπαϊωάννου, στην οποία σημειώνει τις περιοχές που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο έντονα ενώ τονίζει πως η κακοκαιρία θα φτάσει και στην Αττική από σήμερα το μεσημέρι.

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου γράφει: «Κακοκαιρία από σήμερα μέχρι την Πέμπτη, αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα:

Ανατολική & νότια Πελοπόννησος

Δυτικές Κυκλάδες

Δυτική Κρήτη

Μεγάλα ύψη βροχής σε Σποράδες, Κεντρική & Βόρεια Εύβοια, χωρίς όμως να έχουν πολύ ραγδαίο χαρακτήρα - δεν αναμένονται ιδιαίτερα πλημμυρικά φαινόμενα.

Αττική

Αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι (αρχικά στα βόρεια του νομού), οι οποίες θα γενικευτούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις και είναι πιθανό να παρουσιάσουν εμμονή προς τα νότια του νομού (Λαύριο, Σούνιο)».