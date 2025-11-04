Ραγδαία η επιδείνωση του καιρού - Έρχονται «καρεκλοπόδαρα» στην Αττική

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) σε πολλές περιοχές της επικράτειας, μέσα σε αυτές και η Αττική, με γνωστούς μετεωρολόγους να κάνουν γνωστές τις προγνώσεις τους για την συνέχεια των έντονων φαινομένων.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες αναμένονται φυσιολογικά -για την εποχή- «καρεκλοπόδαρα» σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο, Μαγνησία, Εύβοια Αργολίδα και Αττική.

Με ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς, υποστηρίζει πως τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν «σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες».

Από την άλλη, ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί πως πάνω από την Αττική «θα σχηματιστούν πυκνά σύννεφα και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται σποραδικές καταιγίδες». Μάλιστα, υπογραμμίζει πως «οι βροχές θα έχουν είτε ήπια ένταση είτε μεγάλη». Το πιο σημαντικό κομμάτι, ο γνωστός μετεωρολόγος το αποδίδει στο ότι οι βροχές θα είναι εξαιρετικά «ευεργετικές για το περιβάλλον» ενώ τέλος σύστησε «προσοχή στις μετακινήσεις».

«Προειδοποίηση» Τσατραφύλλια - «"Καρεκλοπόδορα" τις επόμενες ώρες»

Τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από το κύμα έντονων βροχοπτώσεων, έκανε γνωστές ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με δημοσίευσή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Φυσιολογικά για την εποχή "καρεκλοπόδαρα" τις επόμενες ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια Αργολίδα και Αττική!

Τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές κατά διαστήματα θα συνεχιστούν και τη νύχτα».

«Ξεπερνά τα 100 χιλιοστά ο αθροιστικός υετός» λέει ο Κολυδάς

Προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα το επόμενο διήμερο ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Τα φαινόμενα αυτό το διήμερο θα είναι έντονα :

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες (κυρίως πάνω από τη θάλασσα)».

«Δώρο της φύσης οι βροχές» - Η ανάρτηση Καλλιάνου

Για «σποραδικές καταιγίδες» κάνει λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτηση στην οποία αναφέρει πως οι βροχές θα είναι εξαιρετικά ευεργετικές για το περιβάλλον.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι μου.

Σε πλήρη συνέπεια με τις προγνώσεις που σας ανέφερα και χθες, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις επόμενες ώρες στην Αττική θα εισέλθουν ακόμα πιο πυκνές νεφώσεις και σε συνδυασμό με τους αυξημένους δείκτες αστάθειας, θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα πιο ισχυρές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Οι βροχές αυτές θα έχουν άλλοτε ήπια ένταση και άλλοτε αιφνίδια μεγάλη.

Αυτή η ασταθής ατμοσφαιρική συμπεριφορά θα διατηρηθεί έως και λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Αν συνειδητοποιούσαμε πόσο ευεργετικές είναι αυτές οι βροχές για το περιβάλλον, πόση ανάσα δίνουν στη γη και πόσο συμβάλλουν στο να μην μειωθεί ακόμη περισσότερο η στάθμη των λιμνών γύρω από την Αττική (λιμνών που σταδιακά στερεύουν και απειλούν να μας στερήσουν ακόμη και το πιο πολύτιμο αγαθό, το πόσιμο νερό), τότε κανείς δεν θα έσπευδε να μιλήσει για "κακοκαιρία".

Καλή συνέχεια στη μέρα σας και προσοχή στις μετακινήσεις σας εάν αντιληφθείτε απότομες και ισχυρές βροχές. Ας απολαύσουμε το σημερινό "δώρο" της φύσης».

Το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το δελτίου καιρού.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται: