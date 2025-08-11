Σπαραγμός στο «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο»

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων, κατά τη διάρκεια της κηδείας της Λένας Σαμαρά.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, με τον πρώην πρωθυπουργό να συγκλονίζει στον επικήδειό του, με τον οποίο αποχαιρέτησε την 34χρονη κόρη του, που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη.

Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς».

«Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός για την αδικοχαμένη κόρη του

Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο, επίσης, για «αγάπη που πήραμε απλόχερα», για την «καλοσύνη» της κόρης του και για το «να προσέχεις μπαμπά» που του έλεγε.

«Κουράγιο πρόεδρε»

Από νωρίς ήταν βαρύ το κλίμα στο Α' Νεκροταφείο με τον πρώην πρωθυπουργό να φτάνει στην εκκλησία λίγο πριν τις 13:00 μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο όπου και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο πρόεδρε».

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Γεωργία, είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην κόρη της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.