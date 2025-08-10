Λένα Σαμαρά: Το χρονικό της ασύλληπτης τραγωδίας, το τελευταίο «αντίο» και η επιθυμία της οικογένειας

Δεν μπορεί κανένας να αντιληφθεί τον πόνο που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά από τον αιφνίδιο θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Η 34χρονη παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, «κατέληξε» το βράδυ της περασμένης Πέμπτης μετά από ανακοπή που υπέστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σκορπίζοντας θλίψη και οδύνη στο πανελλήνιο.

Η είδηση του άδικου θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης από τον πολιτικό κόσμο, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Πλήθος πολιτικών προσώπων έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του.

Αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου , συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα θα πουν το τελευταίο, σπαρακτικό «αντίο» στη Λένα Σαμαρά. Σε κλίμα βαρύ και φορτισμένο συγκινησιακά, όσοι τη γνώρισαν και τη λάτρεψαν θα την αποχαιρετήσουν για πάντα, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το χαμόγελό της.

Την ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της εξοδίου ακολουθίας έκανε γνωστή ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του. Συγκεκριμένα όπως έγραψε στο Facebook Η κηδεία της κόρης του θα γίνει την Δευτέρα 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στη 13:00 το μεσημέρι.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Νάο Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00» έγραψε στο Facebook o Aντωνης Σαμαράς.

Η επιθυμία της οικογένειας

Την ίδια στιγμή η οικογένεια της Λένας Σαμαρά εξέφρασε την επιθυμία να κατατεθούν χρήματα σε φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας».

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ‘Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’.

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες μέχρι τον θάνατο – Το χρονικό

Σε ανακοίνωση αναφορικά με το τί ακριβώς εκτυλίχθηκε χθες Πέμπτη (7/8) από τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο η Λένα Σαμαρά μέχρι τη στιγμή του θανάτου της, εξέδωσε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά, το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) ένιωσε αδιαθεσία. Άμεσα ενημέρωσε τους γονείς της ότι δεν ένιωθε καλά. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο που την μετέφερε στο Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του Σισμανόγλειου γύρω στις 13:00 το μεσημέρι «όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση».

Μετά τις εξετάσεις κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική με αποτέλεσμα η Λένα Σαμαρά να διακομιστεί σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ την εξέταζαν οι γιατροί, «η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ αναφέρεται:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».