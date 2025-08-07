Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στον Έβρο - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά - Πέθανε η κόρη του

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό.

Αντώνης Σαμαράς / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Θρήνος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η κόρη του Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό, όπου είχε μεταφερθεί μετά από τη νοσηλεία της στο Σισμανόγλειο. 

Στην κοπέλα, η οποία φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση, έγινε προσπάθεια ανάταξης, χωρίς επιτυχία. 

Τραγικές φιγούρες ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο την ώρα που οι γιατροί έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα για να κρατήσουν την κοπέλα στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. 

